جامعة عين شمس تستضيف الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية

تستضيف جامعة عين شمس ومركز دراسات وأبحاث طريق الحرير برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالوهاب عزت، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية، الذي يقام بالتعاون بين مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بأحد فنادق القاهرة.



وأضافت الدكتورة إسراء عبدالسيد، مدير مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يهدف إلى توطيد أواصر التعاون الصيني الإفريقي فى مختلف المجالات الاقتصادية واللوجيستية والطبية والهندسية والأكاديمية والمشاريع البحثية وغيرها.



وأوضحت أن هذه الفعاليات تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام وحرصت جمهورية الصين الشعبية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وبناء مسار لتنمية العلاقات المستقبلية مع دول إفريقيا في إطارالتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية الخاصة بدول إفريقيا.



وأشارت إلى أن اختيار جامعة عين شمس لاستضافة هذا المؤتمر، جاء بترشيح من اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية، حيث تم اختيار جامعة عين شمس، التي تعد عضوًا مؤسسًا للاتحاد، نائبة لرئاسة الاتحاد خلال فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر والتي أقيمت في أكتوبر الماضي.



ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلين من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددهم ٣٣ دولة إفريقية من بينهم: (تنزانيا، كينيا، موزمبيق، غانا، الكاميرون، إثيوبيا، أوغندا)؛ فضلًا عن العديد من رؤساء كبريات الشركات العاملة بمنطقة خليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والملحق التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة إلى جانب الأعضاء الدائمين بمجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس، ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من الشخصيات الاقتصادية وممثلين من البنك الأهلي.