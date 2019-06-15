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حوادث
السبت 15/يونيو/2019 - 08:18 م

التحقيق مع عامل بتهمة سرقة محل هواتف فى الأزبكية

التحقيق مع عامل بتهمة
حسام التمساح
dostor.org/2670419

تباشر نيابة الأزبكية تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام، التحقيق في واقعة سرقة محل اكسسوارات هواتف محمولة فى الأزبكية والاستيلاء على خزينة بداخلها 93 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من صاحب شركة لإكسسوارات الهواتف المحمولة بشارع الجلاء بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه، ووجود بعثرة بمحتوياتها وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى 93 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاملا 30 سنة يعمل بمقهى كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة، مقيم بمحافظة بور سعيد وله محل إقامة آخر بمحافظة البحر الأحمر - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة مسكن ".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بور سعيد، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط (الخزينة الحديدية المستولى عليها، و30 ألف جنيه وحوالة بنكية بمبلغ 30 ألف جنيه باسم أحد الأشخاص - 3 هواتف محمولة - مشغولات فضية عبارة "سلسلة – أنسيال" - كمية من الملابس - أجنة - جاكوش "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بمحافظة بور سعيد.

وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وقيامه بتحويل المبلغ المشار إليه نظير مديونية مستحقة عليه، وشرائه الهواتف المحمولة والمشغولات الفضية والملابس بمبلغ 21.200، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

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