بعد اتهامها باستهداف ناقلات النفط.. إيران تستدعي السفير البريطاني

استدعت الحكومة الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، اليوم السبت، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الاستدعاء.



وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال الجمعة، إن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.



وقال هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".



واتهمت الخارجية البريطانية الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن تضرر ناقلتي النفط ووقوع أضرار كبيرة بهما.



من جانبها، ترفض إيران الاتهامات الأمريكية والدولية بأنها تقف خلف الهجمات في خليج عمان.







