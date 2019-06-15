عرض أفلام ملتقى رؤية لسينما الشباب بالإسكندرية

قدّم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، مساء اليوم، عروض أفلام نادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، بمقر المركز.



وتضمنت العروض الأفلام الحاصلة على جوائز الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب، وهم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج ياسر شفيعي، "قد السما" للمخرجة ندا عمرو، "التجربة أسف" للمخرج علاء خالد، "حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج حسام شاكر، و"الجحيم الأبيض" من إخراج أحمد عاصم، وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.