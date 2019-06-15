وزارة الري تستعرض استراتيجية ترشيد استهلاك المياه

اجتمع وزير الري مع الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، لمتابعة تكليفات وخطط وأنشطة القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في مجال التوعية وترشيد استخدام المياه، وفيما يخص أهمية التطوير المستمر لمنظومة التليمتري.



وقال وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.



وأكد وزير الرى أن الاستراتيجية تندرج تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية "الزراعة، الري، البيئة، الإسكان، الإنتاج الحربي، الصحة"، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع في تنفيذ هذه الأنشطة.