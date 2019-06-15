القوى العاملة تعلن توافر وظائف جديدة بـ6000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل، بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بالمعادي، براتب يصل لـ6000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، إخصائي برمجة إندرويد، إخصائي برمجة ios، إخصائي برمجة ويب، مصمم جرافيك، رقابة جودة، براتب يتراوح من 3000 جنيه إلى 6000 جنيه.



ويشترط في المتقدم للوظيفة، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وذلك من الجنسين، وأن يتراوح عمره من 20 إلى 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة لمدة سنتين.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعى.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01000044014، والتواصل مع المدير المسئول شذى باسم، أو التوجه لمقر الشركة، في كورنيش النيل، بجوار مستشفى السلام، المعادي.