تونس تحصد 3 ميداليات متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

حصدت التونسية، سارة زمالي، الميدالية ذهبية في اليوم الثاني لدورة التجديف الشاطئية ضمن فردي السيدات بالألعاب الأفريقية الشاطئية التي تقام بجزيرة "سال" بالرأس الاخضر متقدمة على الجزائرية أمينة روبة والنيجيرية توكو استر.



كما حصل التونسي خليل منصوري على الميدالية الفضية، فيما حصل الجزائري أسامة حبيش على الميدالية الذهبية والكيني أمبورو على البرونزية، فيما حصل الثنائي خليل منصوري وسارة زمالي على البرونزية في التجديف المختلط.



وتشارك تونس في هذه الألعاب من 14 إلى 23 يونيو الجاري بجزيرة "سال" بالرأس الأخضر ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياه المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة.



ويمثل الرياضة التونسية في الألعاب الأفريقية الشاطئية بالرأس الاخضر 33 رياضيا (بواقع 18 في منافسات الرجال و15 لدى السيدات).

