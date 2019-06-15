عايدة محيي الدين: العنف ضد المرأة منتشرًا في كل قطاعات العمل

أكدت عايدة محيي الدين، نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد ونائب رئيس النقابة العامة للبترول، أنه على الرغم من تحقيق الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال في عدة مجالات العمل أبرزها (الأجور، القيادة) لكن تلك المساواة لم تكتمل، فالعنف ضد المرأة ما زال منتشرًا في كل قطاعات العمل دون تمييز، أيا كانت الثقافات أو المجتمعات.



وناشدت محيي الدين، خلال كلمتها بإحدى اللجان الفرعية التي ناقشت (العنف والتحرش في عالم العمل) في إطار فعاليات مؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بقصر الأمم بجنيف، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة، وذلك بهدف حماية السلامة النفسية للمرأة وتعزيز مكانتها ومشاركتها في الحياة العامة.



كما أشارت محيي الدين إلى الدور الإيجابي المصري في مواجهة تلك الظاهرة من خلال الحملة القومية التي أطلقتها مصر في نوفمبر 2018 بمشاركة محلية ودولية، حيث أنطلقت الحملة برعاية وزارات (الاستثمار والتعاون الدولي، النقل، والشباب والرياضة)، المجلس القومي للمرأة.