حرس الحدود فيتنامي يقتل زميله ويصيب اثنين قبل أن ينتحر

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية أن قائدا بإحدى نقاط حرس الحدود في جنوب البلاد أطلق الرصاص على ثلاثة من زملائه، ليقتل أحدهم، قبل أن يطلق النار على نفسه اليوم السبت.



وأفاد موقع "فن إكسبريس" الإخباري بأن تا كوانج دات، الضابط برتبة ملازم ثان في قوة الدفاع عن الحدود التابعة للجيش، أطلق الرصاص على ثلاثة حراس آخرين في نقطة بنه هيب الحدودية في مقاطعة لونج آن على الحدود الكمبودية.



ولقي أحد ضحاياه حتفه بينما يتم علاج الاثنين الآخرين في مستشفى محلي حاليا.



وتم تطويق المنطقة مساء اليوم فيما حاولت الشرطة القبض على مطلق النار، الذي كان مسلحا على ما يبدو ببندقية كلاشنيكوف وتحصن داخل النقطة. وتم إجلاء السكان المحليين من منازلهم.



وتم العثور على دات ميتا في النهاية، بعد أن أطلق النار على نفسه حسبما يبدو، وفقا لما ذكر موقع "فن إكسبريس".



وتحقق الشرطة الآن للوقوف على دافع الجريمة.