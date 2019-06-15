سكاي: مانشستر يونايتد يستهدف ديوب.. ووستهام يرد

دخل اللاعب الفرنسي عيسى ديوب مدافع فريق وستهام، ضمن القائمة المرشحة للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الجاري.



ويسعى نادي الشياطين الحمر لتدعيم الجانب الدفاعي في الصيف الحالي بعدما دخل في مفاوضات سابقة مع الثنائي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وهاري ماجوير لاعب ليستر سيتي إلا أن المفاوضات لم تكتمل لأسباب مادية.



ووفقًا لشبكة "سكاي"، فإن إدارة مانشستر يونايتد عرضت مقابلًا ماديًا يقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني بجانب لاعب إلا أن العرض تم رفضه من جانب إدارة المطارق.



وكان المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو سبق وأن أشاد بديوب خلال مباراة فريقه أمام وستهام والتي انتهت لصالح الفريق اللندني بالفوز (3-1) في لقاء الدور الأول.



واستطاع ديوب أن يقدم موسمًا مميزًا مع وستهام في عامه الأول بالدوري الإنجليزي حيث شارك في 38 مباراة في مختلف المسابقات استطاع خلالها أن يسجل هدفين.



جدير بالذكر أن ديوب صاحب الـ22 عامًا انتقل إلى وستهام في الصيف الماضي قادمًا من تولوز الفرنسي، حيث يرتبط صاحب الأصول السنغالية بعقد مع المطارق حتى عام 2023.