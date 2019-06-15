منتخب غينيا يعاين استاد جامعة الإسكندرية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

تفقد وفد من منتخب غينيا اليوم السبت ملعب استاد جامعة الإسكندرية، الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.



وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، حيث يتواجد منتخب غينيا في المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية وتضم إلى جواره نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.



ونالت أرضية ملعب استاد الجامعة استحسان أعضاء وفد منتخب غينيا، كما أشادوا بتجهيزات الملعب وغرف خلع الملابس ورافقهم خلال تلك الجولة مدير المكتب الفني لمجموعة الإسكندرية أحمد فاروق.



كانت بعثة المنتخب الغيني قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية.



ويواجه المنتخب الغيني نظيره المصري الأحد المقبل على ملعب استاد برج العرب في إطار استعداداتهما لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.