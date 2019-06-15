سواريز: كذبت على زوجتي بعد عض كيليني

مرت 5 سنوات على واقعة "عض" لويس سواريز لكتف المدافع جورجيو كيليني في مباراة أوروجواي وإيطاليا بمونديال 2014 في البرازيل.



أوروجواي تأهلت على حساب إيطاليا من دور المجموعات، بهدف نظيف سجله جودين حينذاك، ولكن حدثت الواقعة الأشهر بعضة سواريز لكتف كيليني مدافع الأزوري.



سواريز حينها تلقى عقوبة قاسية من الاتحاد الدولي، بغرامة مالية وإيقاف 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم، بما في ذلك 9 مباريات دولية.



وصرح سواريز لشبكة "فوكس سبورتس" العالمية: "سألتني زوجتي عما حدث وأخبرتها ببساطة اننا اصطدمنا، لم أقل الحقيقة وكنت أنكر، كان ذلك خطأ كبيرا".



وأضاف: "التفت إلى علماء النفس، وهذا ساعدني حقًا على قبول الأخطاء والنمو، لقد عانيت كثيرا خلال فترة إيقافي، كذلك تسببت في معاناة من حولي".



وأكمل: "لقد كان العديد من الناس تتعامل معي معاملة لا إنسانية، ورغم ذلك انتقلت غلى برشلونة، ولم يقدموني إلى وسائل الإعلام في ذلك الوقت، اعتقدت حينها أن مسيرتي قد انتهت، وأنه لا بد علي التقاعد".