بوجبا يستعد لخطة "التمرد" على مانشستر يونايتد

يبدو أن الفرنسي الدولي بول بوحبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد العزم على الرحيل من "أولد ترافورد"، بأي ثمن وبأي طريقة، خاصة أنه يريد الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أو على الأقل العودة إلى يوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق.



وقالت صحيفة "إي بي سي" الإسبانية، إن بوجبا بدأ بوضع خطة "التمرد" على مانشستر يونايتد، في حالة محاولة مسئولي النادي الإنجليزي عرقلة رحيله إلى ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن أولى خطوات بوجبا في التمرد ستكون التفاوض بشكل ودي مع إدارة النادي حول الرحيل.



وتابعت: "الخطوة الثانية ستكون تقديم طلب رسمي بالرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي يرفض مسئولوه بيع اللاعب الفرنسي، ويطلبون 180 مليون يورو، للموافقة على رحيله، في محاولة لتعجيز الأندية الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها الريال ويوفنتوس“.



وأكدت أن بوجبا يخطط للانقطاع عن المران في حالة استمرار تعنت مسئولي مانشستر يونايتد معه.



وتوترت علاقة بوجبا مع جماهير مانشستر يونايتد كثيرًا هذا الموسم، خاصة مع نهاية مشوار المانيو في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، واحتلال النادي للمركز السادس، وابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.



وتعاطفت الجماهير مع بوجبا خلال أزماته المتكررة مع المدرب السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن تلتمس العذر لـ"سبيشيال وان"، مع نهاية الموسم، نتيجة تراجع مستوى اللاعب.