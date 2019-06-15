تقارير.. يوفنتوس يقترب من الإعلان عن ضم رابيو

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي بات قريبا من الفوز بالسباق على ضم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



رابيو بدأ حملة التمرد على ناديه في بداية الموسم المنقضي، ورفض تجديد عقده الذي ينتهي الشهر الحالي، ليتأكد رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية بشكل مجاني هذا الصيف.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن المفاوضات بين يوفنتوس ورابيو، التي أعلن عنها اللاعب نفسه، تسير في طريقها الصحيح خلال الوقت الحالي.



وكان اسم رابيو ارتبط بالعديد من الأندية الكبرى خلال الفترة الماضية، على رأسها برشلونة الإسباني، الذي تراجع عن إتمام التعاقد مع اللاعب بسبب خلافات مادية.



وأضاف المصدر أن التفاوض على بعض البنود الشخصية في عقد رابيو الجديد مع يوفنتوس هو ما يؤجل الإعلان عن الصفقة، لكنها أكدت أن الإعلان لن يتأخر كثيرًا.



واعتاد يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة على خيار التعاقد مع لاعبين بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم، وخلال هذا الصيف تعاقد مع الويلزي آرون رامسي لاعب وسط أرسنال السابق هو الآخر في صفقة انتقال حر.