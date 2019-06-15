السعودية تسعى لتأمين إمدادات النفط في ظل الموقف المحتدم بين أمريكا وإيران

دعت السعودية لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين إمدادات الطاقة من منطقة الخليج بعد أن ألقت الولايات المتحدة بمسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز على إيران بما يزيد من مخاوف نشوب مواجهة أوسع نطاقا في المنطقة.



وفاقمت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس من الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو إذ ألقت واشنطن بمسئوليتها على طهران أيضا، والتوتر محتدم من الأصل بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.



ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على الناقلتين جنوبي مضيقهرمز الذي يمر منه أغلب نفط السعودية، أكبر مصدر له في العالم،وباقي الدول المنتجة للخام في المنطقة للأسواق العالمية.



ونقلت وزارة الطاقة السعودية عن الوزير خالد الفالح قوله علىتويتر "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية".



ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوم الخميس قال إنه يظهر ضلوعالحرس الثوري الإيراني في الهجمات التي استهدفت الناقلة النرويجية فرنت ألتير والناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس في خليج عمان عند مدخل الخليج.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أمس الجمعة "إيران فعلتها.. وتعلمون أنها فعلتها لأنكم رأيتم القارب".



وشددت واشنطن الشهر الماضي العقوبات على النظام الإيراني وسعت إلى دفع مشتري النفط من إيران إلى وقف وارداتهم.



وهددت طهران من قبل بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس استهلاك العالم من النفط في حالة منعها من تصدير نفطها.