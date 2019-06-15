بيرتنز تواجه الأمريكية ريسك في نهائي روزمالين

تسعى كيكي بيرتنز المصنفة الأولى في هولندا للقبها الثالث في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات هذا الموسم بعد فوزها على القازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-4 و6-4 في قبل نهائي بطولة روزمالين للتنس المقامة على الملاعب العشبية اليوم السبت.



وكسرت المصنفة الرابعة عالميا إرسال منافستها مبكرا لتفوز بالمجموعة الأولى وضغطت على ريباكينا البالغ عمرها 19 والتي لم تخسر أي مجموعة في البطولة.



وانتفضت ريباكينا في نهاية المجموعة الثانية لكن بيرتنز صمدت لتصعد لمواجهة الأمريكية أليسون ريسك في النهائي غدا الأحد.



وقالت بيرتنز "من الصعب دائما أن تلعب أمام لاعبة لم يسبق مواجهتها من قبل."حققت (ريباكينا) بعض الانتصارات الجيدة هنا لذا أنا سعيدة ببلوغ النهائي في بلادي".



وصعدت ريسك، التي تسعى للقبها الأول في خمس سنوات، إلى النهائي الثاني لها هذا العام بانتصار صعب على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6.



وكسرت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما إرسال كودرميتوفا مرتين في المجموعة الحاسمة لتجبر منافستها على اللجوء للشوط الفاصل الذي عوضت فيه تأخرها 5-2 لتحقق الفوز.



وقالت ريسك "أنا مفعمة بالعواطف الآن لأنني لم أعتقد أنني سأفوز بالمباراة وكانت معركة قوية. أعتقد أن فيرونيكا قدمت أداء رائعا... وأنا متحمسة للاستمرار هنا ليوم آخر".



وفازت بيرتنز في جميع المواجهات الثلاث السابقة ضد ريسك ومن بينها مباراتهما في الدور الأول في استراليا المفتوحة هذا العام.