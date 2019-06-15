مسئولى بالأهلي يتوجهان إلى إسبانيا لمعاينة معسكر الموسم الجديد

يتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل؛ لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وتشهد رحلة الثنائي عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة بعثة الأهلي، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.



ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين.



