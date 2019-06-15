مصطفى شعبان: "ترانيم أبليس" عودة قوية لي بالسينما

يبدأ الفنان مصطفي شعبان تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ترانيم ابليس"، الذي يعد عودة له للسينما بعد غياب كبير، وخاصة بعد اهتمامه بالدراما التليفزيونية في الفترات الأخيرة.



وقال الفنان مصطفي شعبان في تصريحات لـ"الدستور": "أشارك في بطولة الفيلم بصحبة النجم الكبير أحمد السقا، فيما أنني لا يصلح أن أكشف عن أي تفاصيل به، ولكنه سيكون عملًا قويًا بإذن الله وعودة قوية لي بالسينما".



"ترانيم إبليس" يشارك في بطولته أحمد السقا، مصطفى شعبان، خالد النبوي، منى زكي، أمينة خليل، محمد دياب، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.



يذكر أن مصطفي شعبان عرض له في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "أبو جبل" الذي شارك في بطولته كل من عائشة بن احمد، ومحمد دياب، ومحمد علي رزق، وأحمد خالص صالح، وهو من اخراج أحمد صالح، ومن انتاج شركة سينرجي.