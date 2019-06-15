غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار وصول رفات الشهيد فيلوباتير لمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد 16 يونيو بتذكار عيد وصول رفات القديس فيلوباتير مرقوريس الشهير بـ"أبى سيفين"، بمعظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تدعى باسمه.



ومن أشهر الأديرة والكنائس التي تحتفل بعيد القديس أبوسيفين، دير القديس أبوسيفين للراهبات بمصر القديمة، برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة والمنيل، وفم الخليج، وأسقف الخدمات العامة، ودير القديس أبوسيفين للراهبات بالإسكندرية، ودير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبوسيفين القبطي الأرثوذكسي" بطموه برئاسة الأنبا صموئيل رئيس الدير.

