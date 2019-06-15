وزير العدل التونسي يبحث مستجدات ملف إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

بحث وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسي اليوم السبت مع رئيس جمعية الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مستجدّات الملف المتعلّق بلقاء إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بالملعب الأولمبي برادس والإجراءات التي ينوي فريق الترجي الرياضي التونسي القيام بها في هذا الغرض.



وأكد وزير العدل التونسي -في بيان أصدرته وزارة العدل- دعم الدولة لفريق الترجي الرياضي التونسي ولكل النوادي التونسية أثناء مشاركاتها في المسابقات الرياضية الدولية ومساندتها الكاملة لكل القرارات والخطوات التي يعتزم القيام بها في إطار الدفاع عن حقوقه وذلك فى اطار احترام استقلالية الهياكل والجمعيات الرياضية.

