البيروفي هارو يدير لقاء قطر مع باراجواي في كوبا أمريكا

قررت لجنة الحكام باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إسناد إدارة مباراة قطر مع باراجواي غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا للحكم البيروفي دييجو هارو كحكم ساحة ويعاونه جوني بوسيو مساعد أول وفيكتور راييس مساعد ثاني.



وتشهد المباراة وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويشرف عليها الحكم فيكتور كاريللو من بيرو ايضا.



ويعد الحكم دييجو هارو 37 عاما من الحكام المميزين في أمريكا الجنوبية وحصل على الشارة الدولية في 2013، وأدار 30 مباراة دولية، احتسب 7 ضربات جزاء، وأطلق 20 بطاقة حمراء، و153 بطاقة صفراء، بعد أن أثبتت الإحصائيات أن نسبة إشهاره البطاقة الحمراء 67.0% في المباراة الواحدة، فيما بلغت نسبة إعطاء البطاقات الصفراء 10.5% في المباراة.



وقاد هارو مباريات هامة في تصفيات كأس العالم منذ حصوله على الشارة الدولية، أبرزها مباراة فنزويلا مع تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018، وشارك في إدارة مباريات دوري أبطال أمريكا الجنوبية 2017 و2016 و2015 و2014، وكأس العالم تحت 17 عاما 2015.