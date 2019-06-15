4 أضرار للنوم دون إزالة المكياج

تتكاسل العديد من النساء عند العودة مساء من حفل أو مناسبة اجتماعية، ويخلدن للنوم دون إزالة مساحيق التجميل إلا أن العديد من خبراء التجميل وأطباء الجلد، ينصحون دومًا بإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، للحفاظ على صحة وجمال ونعومة البشرة.



وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:



1- المكياج حاجز للبشرة

لا شك أن وجود طبقة سميكة من المكياج على وجهك لوقت طويل ليس فكرة جيدة، لأنه يخنق البشرة ويتسبب بتهيجها مع مرور الوقت.



2- تسبب الالتهابات

في الوقت الذي لا يُنصح بالنوم بأي نوع من مساحيق التجميل، إلا أن كريم الأساس يمكن أن يكون أكثرها ضررًا، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزيوت، التي يمكن أن تشكل حاجزًا سميكًا، وإذا لم يتم إزالته بشكل صحيح أو ترك طوال الليل، يتسبب بانسداد المسام، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرءوس السوداء.



3- تشقق الشفاه

إذا تركت الماسكارا، فبعضها يمكن أن يدخل عينيك ما يسبب تهيج العينين، في حين أن النوم مع أحمر الشفاه يستنزف الرطوبة من شفتيك، ما يؤدي إلى تشققهما.



4- الجلد لا يستطيع التنفس

بسبب الطبقة السميكة من المكياج، تجمع بشرتك الزيت والأوساخ، ولن يحصل الجلد على فرصة للتنفس، ما يؤدي إلى إجهاد البشرة ويزيد احتمال الإصابة بالتجاعيد.