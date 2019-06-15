بالصور.. 10 أفكار لتنظيم عبوات التوابل في المطبخ

تجد ربة المنزل في كثير من الأحيان صعوبة في التمييز بين عبوات التوابل المختلفة، مما يفرض الحاجة إلى أساليب وحيل لتنظيم وترتيب هذه العبوات في المطبخ.



وفيما يلي مجموعة من الأفكار لتنظيم عبوات التوابل في المطبخ، بحسب صحيفة أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- وضع عبوات التوابل فوق بعضها البعض بشكل شاقولي مع كتابة محتويات كل منها.



2- تثبيت عبوات التوابل بأسلاك معدينة يتم تثبيتها بخطاف على جدران المطبخ.



3- تصميم خزانة خشبية تضم مجموعة كبيرة من الصناديق توضع عبوات التوابل بداخلها.



4- وضع جميع عبوات التوابل على حامل معدني مؤلف من عدة رفوف.



5- تركيب رف متعددة الطبقات وقابل للحركة توضع عليه جميع عبوات التوابل.



6- استخدام أدراج آيكيا مع العبوات الخاصة بها لتنظيم وتخزين التوابل في المطبخ.



7- تركيب مجموعة من الرفوف على شكل حرف يو توضع فوقها عبوات التوابل.



8- فكرة مميزة لتخزين عبوات التوابل على مجموعة من الرفوف الخشبية بشكل درج.



9- منصب دائري دوار يتكون من عدة رفوف توضع فوقها عبوات التوابل.



10- تصميم خزانة صغيرة يمكن تثبيتها على الجانب الداخلي لخزائن المطبخ.