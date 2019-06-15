مصرع 2 وإصابة 6 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى "دائري المرج"

شهد الطرق الدائري أعلى منطقة المرج حادثًا مروريًا مروعًا، عقب انحراف سيارة جامبو عن مسارها وسقوطها من أعلى الطريق الدائري.



كان اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بسقوط سيارة جامبو من أعلى الطريق بمنطقة المرج.



على الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لعمل الفحص والمعاينات اللازمة، تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة جامبو أعلى الطريق الدائري بالمرج، انحرفت السيارة مما أدى إلى سقوطها.



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والوفيات إلى أقرب مستشفى.

وجارٍ رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة المرور.