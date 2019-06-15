القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
حوادث
السبت 15/يونيو/2019 - 07:30 م

مصرع 2 وإصابة 6 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى "دائري المرج"

مصرع 2 وإصابة 6 أشخاص
عمرو المزيدي
dostor.org/2670245

شهد الطرق الدائري أعلى منطقة المرج حادثًا مروريًا مروعًا، عقب انحراف سيارة جامبو عن مسارها وسقوطها من أعلى الطريق الدائري.

كان اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بسقوط سيارة جامبو من أعلى الطريق بمنطقة المرج.

على الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لعمل الفحص والمعاينات اللازمة، تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة جامبو أعلى الطريق الدائري بالمرج، انحرفت السيارة مما أدى إلى سقوطها.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والوفيات إلى أقرب مستشفى.
وجارٍ رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة المرور.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

30 يونيو.. السيسي يفتتح مصنع كيما 2 ومحلج الفيوم المطور

خوف إسرائيلي من انتفاضة ثالثة لرفض "صفقة القرن"

5 أحلام تنتظر محمد صلاح في عامه الجديد

"الدستور" تبحث عن أصوات غنائية جديدة

ads
ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا بشأن التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

تأييد حبس سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبي

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ألبومات الصور

2200 ناخب أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية بأسوان

رئيس جامعة المنيا يبحث سبل تطوير مركز البحوث الزراعية بـ"شوشة"

ردود فعل متباينة للحظة خروج طلاب الثانوية من امتحان الاستاتيكا

انهيار طالبة ثانوية عقب خروجها من امتحان الاستاتيكا

رياضة

تونس تحصد 3 ميداليات متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

سكاي: مانشستر يونايتد يستهدف ديوب.. ووستهام يرد

تقارير برازيلية: كينو اتفق على الرحيل عن بيراميدز ووكيله يفاوض عدة أندية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا بشأن التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

تأييد حبس سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبي

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الرئيس نيوز

خطة "الرى" لتوفير المياه.. والوزير يشدد على "جاهزية المنشآت"

تأييد حبس المطرب "سعد الصغير" سنة

موقع إسرائيلي: مستقبل الشرق الأوسط في "خطر"

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من "النواب"

انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الزراعة الأفارقة في كينيا

كشكول

الأحد.. بدء تصحيح الاستاتيكا لشعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد "كنترول" دراسات الشرقية

"يونس" : لا شكاوى من مادة التفاضل والتكامل بالبحر الأحمر الأزهرية

"عقيل" يتابع سير الامتحانات بمدرسة السادات الثانوية بنات

التعليم تنهي أزمة نادي" ليفربول" في كنترولات تصحيح الثانوية العامة

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

من قلب النجع.. "القراقرى" الذي أطاح الزمن بغرابيله

الفئران

منوعات

نفوق مئات الدلافين في أمريكا يحيّر الخبراء

العلماء يعثرون على المصدر الكوني الأصلي للذهب

توافد النجوم على حفل زفاف راموس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

احذر.. تناول الشيبسى أثناء الحمل يؤثر على نمو الجنين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎