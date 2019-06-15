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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 06:12 م

ضبط محاولة تهريب شيش إلكترونية وعدسات طبية لاصقة بسفاجا

ضبط محاولة تهريب
حسن كامل
dostor.org/2670237

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب شيش إلكترونية ومستلزماتها وعدسات طبية لاصقة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 7160 لسنة 2019 أمتعة شخصية قادمة من الكويت بإسم (ز9. م. ا) وتم ضبط 178 شيشة إلكترونية و240 عبوة زيت للشيش الإلكترونية مختلفة الأحجام والأنواع و259 علبة فلتر زيت شيشة و40 خزان زيت خاص بالشيش الإلكترونية و11960 زوج عدسات لاصقة مخبأه داخل كراتين حلل وتونجر شحن أزرق وأحمر.

بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و845 ألف و20 جنيه، وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من عاطف علي عبدالغني مأمور حركة وعلي أحمد مشرف الحركة وإبراهيم النقراشي مدير الحركة ومصطفي حمدي مأمور التعريفة وأحمد عمران وهشام العدوي مكافحة التهرب وأحمد عبدالرحيم وحسن عيد الأمن الجمركي وأحمد رشدي حسن ومحمد عبدالكريم حمودة وعمر خليفة شئون قانونية.

وقرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 159 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

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