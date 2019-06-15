تركي الفيصل يكشف اتصالات بين قطر وتنظيم إرهابي عالمي

كشف تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، عن اتصالات بين قطر وتنظيم إرهابي عالمي منذ عام 1995.



وقال الفيصل إن قطر على علاقة بتنظيم القاعدة منذ 1995، وذلك في مقابلة له مع قناة "العربية".



وأكد الفيصل: "قطر دعمت جبهة النصرة في سوريا، والحوثيين في اليمن".



وأوضح الفيصل "رصدنا اتصالات بين قطر ومنظمات مناوئة للبحرين واليمن ودول أخرى في شمال إفريقيا".



وحول أسباب الدعم القطري للقاعدة يقول تركي الفيصل: "دعمت قطر القاعدة لأنها كانت تبحث عن دور لها على الساحة الدولية".



وفي 5 يونيو من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.



وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".



وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسئولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.