تضافر قضايا التكامل بين روسيا وبيلاروسيا بنسبة 90%

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، أن مقاربات روسيا وبيلاروسيا في قضايا التكامل قد تضافرت بنسبة 90 بالمئة، وسوف تستمر المناقشة على مستوى رؤساء الوزراء الأسبوع المقبل يوم الجمعة في مينسك.



قال أوريشكين، عقب الاجتماع الذي استمر حوالي 4 ساعات: "إذا كنتم تذكرون، قبل ثلاثة أسابيع، عندما جاء رئيس الوزراء البيلاروسي، وفي كلمته الافتتاحية أثناء مناقشاته مع ديمتري أناتوليفيتش (ميدفيديف) قال لقد وصل الرقم إلى 70 بالمئة. أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول إن لدينا 90 بالمئة من الوثيقة المتفق عليها".



وأضاف أوريشكين، لا يزال أمامنا إجراء دراسة أكثر تفصيلا لبرنامج تعميق التكامل بين بيلاروسيا وروسيا. وأشار: "لكننا نتحرك تدريجيًا إلى 100 بالمئة. أعتقد أن المحادثة التي ستجري بين رؤساء الوزراء، والتي ستجري الأسبوع المقبل، من المقرر عقدها يوم الجمعة، سوف سيتم من خلالها اتخاذ خطوة مهمة أخرى إلى لأمام".



وكان رئيس الوزراء البيلاروسي سيرغي روماس، قال في اجتماع مع نظيره الروسي في المحادثات التي عقدت في مايو الماضي في موسكو، إن مقاربات روسيا وبيلاروسيا لتعزيز التكامل في إطار دولة الاتحاد تتلاقى بنسبة 70 بالمئة.



ويذكر أن روسيا وبيلاروسيا، قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل. إلى ذلك، أعلنت بيلاروسيا أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.



ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد — روسيا وبيلاروسيا"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.