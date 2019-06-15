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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 06:05 م

باكستان تحصل على 3.4 مليار دولار دعم للميزانية من "الآسيوي للتنمية"

باكستان تحصل على
dostor.org/2670223

قال عبد الحفيظ شيخ القائم بأعمال وزير المالية في باكستان اليوم، إن بلاده ستحصل على دعم لميزانيتها 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوي للتنمية للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة.

وفي الشهر الماضي توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات وحجمة ستة مليارات دولار لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في البلاد.

وتمويل البنك الآسيوي للتنمية يضاف إلى قرض صندوق النقد وستصرف معظم الأموال في السنة المالية الحالية.

وكتب شيخ على تويتر "سيقدم البنك الآسيوي للتنمية دعما للميزانية 3.4 مليار دولار".

وأضاف "سيجري صرف 2.2 مليار دولار السنة المالية الحالية بداية من الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. سيساعد ذلك وضع الاحتياطي والمعاملات الخارجية".

وذكرت وزارة المالية الباكستانية في بيان أن الدفعة الأولى "ستغطي إصلاح السياسات في مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال".

وهزت أزمة مالية باكستان في السنوات الأخيرة وهددت الاستقرار في الدولة النووية التي تتصدي لتشدد إسلامي.

ويقول محللون سياسيون إن برنامج صندوق النقد قد يسهم في استقرار الاقتصاد ولكنه سيتسبب بمزيد من المصاعب بسبب إجراءات التقشف.

وكشفت الحكومة النقاب عن أول ميزانية اتحادية لرئيس الوزراء عمران خان يوم الأربعاء وتهدف لتلبية شروط قرض صندوق النقد ويتضمن عددا من السياسات التقشفية.

وضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد يتوقع أن تسمح باكستان بهبوط عملتها الروبية ما يسهم في تصحيح العجز في المعاملات الجارية وخفض دين الدولة بينما تسعى للتوسع في القاعدة الضريبية في البلد الذي لا يسدد الضرائب به سوي واحد بالمئة من السكان.

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