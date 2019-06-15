أياكس يحدد سعر رحيل المغربي زياش

حدد نادي أياكس أمستردام الهولندي سعرًا لرحيل مهاجمه المغربي حكيم زياش، بعد اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



زياش (26 عامًا) تألق مع أياكس بشكل لافت للنظر في الموسم المنقضي، وكان له دور كبير في تتويج فريقه الهولندي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، فضلا عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكدت أن أياكس اشترط الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل زياش، وسط أنباء قوية عن وجود اهتمام قوي من أرسنال مؤخرا بالتعاقد معه.



وأضاف المصدر أنه بخلاف أرسنال، هناك عدة أندية أخرى حريصة على الظفر بخدمات زياش، من بينها روما الإيطالي، وأندية إسبانية وألمانية لم تكشف عن هويتها.



زياش يلعب لأياكس منذ 3 مواسم شارك خلالها مع الفريق في 130 مباراة وسجل 40 هدفا فضلا عن صناعته 61 هدفا.