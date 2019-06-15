مدرب نيجيريا يستقر على الحارس الأساسي للنسور في أمم إفريقيا

استقر "جيرنوت رور"، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على الحارس الأساسي الذي سيوجد بتشكيل النسور في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



ويلعب بطل نسخة 2013 ضمن فرق المجموعة الثانية، والتي تضم كلًا من غينيا، مدغشقر وبوروندي.



وضمت القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا 3 حراس وهم: "إكيتشوكو إزينوا"، "فرانسيس أوزوهو" و"دانيل أكيبي".



ولكن قرر المدرب الألماني الدفع بـ"أكيبي" خلال مباريات البطولة على الرغم من اعتماده على "أوزوهو" خلال المباريات الماضية، بحسب إذاعة "Brila" النيجيرية.



ويلعب "أكيبي" ضمن صفوف نادي كايزر تشيفز، وشارك من قبل في 10 مباريات دولية مع منتخب النسور.