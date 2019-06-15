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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 06:03 م

مانشستر يونايتد يجهز عرضًا بـ75 مليون يورو لحسم صفقة بديل بوجبا

مانشستر يونايتد يجهز
dostor.org/2670219

يبدو أنّ الدولي الفرنسي "بول بوجبا" بات قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي.

بطل كأس العالم 2018، لا يرغب في مواصلة مشوراه في مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، ويرتبط بإمكانية العودة إلى يوفنتوس الإيطالي أو الانتقال للعب تحت قيادة مواطنه "زين الدين زيدان" مدرب ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد قد قدم بالفعل عرضًا للأرجنتيني "جيوفاني لو سيلسو" لاعب وسط فريق ريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشياطين الحمُر، قدموا عرض قيمته 75 مليون يورو، لبيتيس من أجل السماح له بالرحيل.

وذكرت الصحيفة أنّ هُناك اجتماع عُقد في إنجلترا، بين ممثلي الناديين وكذلك وكيل أعمال اللاعب.

وقالت الصحيفة أنّ مسؤولي بيتيس لم يردوا على عرض مانشستر يونايتد حتى الآن، في ظل رغبة النادي في بيعه بأقل من 100 مليون قيمة الشرط الجزائي في عقده، مشيرة إلى أنّ إذا رفع اليونايتد عرضه لـ80 مليون يورو، سيوافق النادي الإسباني على بيع صاحب الـ"22" عامًا.

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