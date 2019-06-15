مانولاس يقرر الانتقال إلى نابولي ويتجاهل كبار إيطاليا

وافق الدولي اليوناني، كوستاس مانولاس، مدافع فريق روما الإيطالي، للرحيل إلى نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



عدم مشاركة روما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يفتح الطريق أمام لاعبيه بالمغادرة خارج ملعب أوليمبكو.



وحسب ما أفادت شبكة "سكاي" الإيطالية، فأن راؤول ألبيول سيعود للدوري الإسباني إلى فياريال مقابل 6 مليون يورو، ويحل محله كوستاس مانولاس.



اللاعب اليوناني يبلغ الشرط الجزائي في عقده 36 مليون يورو، ويوافق على راتب 3.5 مليون في الموسم بالإضافة إلى المكافآت.



مانولاس كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية في مقدمتهم يوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد، لكنه قرر الانتقال إلى فريق كارلو أنشيلوتي.