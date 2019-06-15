هازارد: بدأت مشاهدة مباريات كرة القدم في طفولتي بسبب زيدان
اعترف "إدين هازارد" جناح نادي ريال مدريد الجديد والمنتقل إليه من صفوف تشيلسي بارتباطه القوي بمدربه "زين الدين زيدان" منذ طفولته.
وقال البلجيكي في تصريحات لموقع نادية الرسمي: "أولى ذكرياتي عن زيدان هي هدفه الطائر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن".
وتابع: "زيدان كان سببًا لبداية مشاهدتي كرة القدم ومتابعة المباريات منذ الصغر".
وأضاف: "كنت أعيش في بلجيكا، لكنني كنت أشجع المنتخب الفرنسي من أجله".
وواصل تصريحاته: "الآن يمكننا العمل سويًا في ريال مدريد، يا له من شعور رائع سأعيشه، وأتمنى أن يمر الوقت سريعًا حتى تبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل".