رئيس اتحاد زيمبابوي يؤكد جاهزية منتخب بلاده للأمم الإفريقية

أكد رئيس الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم فيلتون كامامبو، استعداد منتخب "المحاربون" للمنافسة بقوة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال كامامبو - في تصريحات لصحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية اليوم السبت - "مثلما قلت من قبل، لن نذهب إلى مصر من أجل التمثيل المشرف بل للمنافسة والعودة لبلدنا بنتائج جيدة".. مضيفا "بطولة إفريقيا 2019 في مصر وفرت لنا فرصة مثالية من أجل الارتقاء بسمعة منتخبنا ومنافسة أفضل المنتخبات في القارة السمراء".



وتابع قائلا " أؤمن بمنتخبنا ولدي شعور إيجابي حيال إمكانية تحقيقنا لمفاجأة"، مشيرا إلى امتلاك زيمبابوي الإمكانات لتحقيق نتائج إيجابية رغم أنه من المنتخبات غير المرشحة لنيل اللقب.



وتلعب زيمبابوي في نهائيات أمم إفريقيا 2019 ضمن مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل، ثم أوغندا يوم 26 يونيو الجاري، ثم الكونغو الديمقراطية يوم 30 يونيو من نفس الشهر.