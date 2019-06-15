أوغندا تهزم كوت ديفوار في أبوظبي استعدادا لأمم أفريقيا

حقق المنتخب الأوغندي فوزا بهدف دون رد على حساب نظيره كوت ديفوار، في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.



وجاء الهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول من عمر المباراة، تقدم لها بنجاح اللاعب فاروق ميا.



وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيوحزيران وحتى 19 يوليوتموز المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلا من 16.



وتلعب أوغندا في كأس الأمم ضمن المجموعة الأولى مع مصر البلد المضيف والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.



بينما تشارك كوت ديفوار في المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا.



وضم تشكيل المنتخب الإيفواري في اللقاء كل من سيلفان جبوهوو وسيرجي أورييه وإسماعيل تراوري وويلفريد كانون ودومبيا سوليمان وفرانك كيسي وجين فيليب جبامين وجين ميشيل سيري ونيكولاس بيبي وجوناثان كودجا وماكل ألان جراديل



بينما ضمت تشكيلة أوغندا كلا من دينيس أونيانجو وموروشيد جوكو وحسن مواندا واسما وجودفري والوسيمبي وبيفيس موجابي وخالد أوتشو وإيمانويل أوكوي ومايك أزيرا وفاروكو ميا وأبدو لومالا وباتريك كودو.