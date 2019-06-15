نجم ميلان السابق ينتقد طريقة الإنفاق في النادي

انتقد الهولندي رود خوليت، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي السابق ونجم الفريق في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات، طريقة الإنفاق المالي داخل قلعة "الروسونيري" خلال السنوات القليلة الماضية.



وكان ميلان أعلن خلال الساعات الماضية تعيين نجمه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان، كرئيس لمنظومة كرة القدم بالنادي، على أن يتولى الأسطورة باولو مالديني منصب المدير الرياضي للنادي.



خوليت قال في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "ميلان كافح على مدار الموسم الماضي، لكنه في النهاية لم ينجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا، آمل أن يتمكنوا من تحسين أدائهم في الموسم المقبل".



وأضاف: "أتمنى أن يقوم مالديني بدور جيد في منصب المدير الرياضي، الأمر يتطلب مساهمته في تأسيس فريق جيد من خلال شراء لاعبين مميزين قادرين على قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة".



واختتم: "النادي أنفق الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية، لكن الإنفاق لم يتم بشكل جيد، المسؤولون في النادي اشتروا لاعبين لم يحتج إليهم الفريق بالفعل، أتمنى أن يتغير هذا الأمر".