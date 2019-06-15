إعلان موعد انضمام جريزمان لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موعد انضمام أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إلى صفوف برشلونة، بعد توصل الأخير لاتفاق مع اللاعب الفرنسي على التعاقد معه.



وكان ميجل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، أكد أن وجهة جريزمان المقبلة هي برشلونة، بعد أن أعلن اللاعب عن قراره النهائي بالرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية مؤخرًا.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أكدت أن برشلونة سيعلن رسميًا تعاقده مع جريزمان يوم 14 يوليو المقبل.



وحسب المصدر، فإن النادي سينتظر هذا الموعد بعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 200 إلى 120 مليون يورو، وذلك بداية من 1 يوليو.



وكان برشلونة فاز بالمنافسة على ضم جريزمان بعد صراع شرس مع كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.