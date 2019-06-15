ثنائية ميديما تقود هولندا للفوز على الكاميرون وبلوغ دور الـ16

أحرز فيفياني ميديما هدفين لتصبح هدافة منتخب هولندا عبر العصور وتقود بطلة أوروبا للفوز 3-1 على الكاميرون وبلوغ دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم للسيدات اليوم السبت.



وافتتحت ميديما مهاجمة أرسنال التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من شانيسه فان دي زاندن.



وردت الكاميرون على الفور عبر جابرييلي أبودي أونيجي التي وصلت إلى تمريرة طويلة ووضعت الكرة داخل مرمى زاري فان فينيندال.



واستعادت هولندا، التي فازت على نيوزيلندا في مباراتها الأولى، تقدمها في الشوط الثاني إذ هزت المدافعة دومينيك بلادورث الشباك من مدى قريب وهو هدفها الدولي الأول.



وكادت البديلة هنريت أكابا أن تدرك التعادل للكاميرون قرب النهاية لكن تسديدتها لمست مدافعة هولندا ومرت بجوار القائم بقليل.

وحسمت ميديما الفوز قبل خمس دقائق من النهاية.



ورفعت ميديما رصيدها إلى 60 هدفا مع هولندا متفوقة على مانون ميليز لتصبح هدافة المنتخب عبر العصور.