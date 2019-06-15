محافظ الغربية: توريد 101% من مستهدف القمح منذ بدء الموسم

أعلن هشام السعيد، محافظ الغربية، أن عملية توريد القمح بمحافظة الغربية تخطت الكميات المستهدفة، وقال إن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بدء الموسم حتى الآن بلغت نسبة 101% من إجمالي المستهدف للموسم الحالي الذي يستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وأكد المحافظ- في تصريح صحفي اليوم السبت- تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة للتخزين والالتزام بصرف كل مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.



جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح بالغربية للعام الحالي تبلغ 134 ألف و963 فدان، والطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن وثمانية شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن بنسبة زيادة 30% من المستهدف.