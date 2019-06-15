20 يونيو.. طرح فيلم الفانتازيا "Men in Black" بالسينمات

قررت الشركة المنتجة للفيلم العالمي المنتظر "Men in Black: International" طرح العمل بجميع دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، وطرحت عدد من البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطالها كنوع من الدعاية للفيلم قبل طرحه.



الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جارى جراي، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم.



"Men in Black: International" تدور أحداثه حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديدا لها حتى الآن.