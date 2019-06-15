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مصر
السبت 15/يونيو/2019 - 05:54 م

تقديم الخدمة العلاجية لـ38 طالبًا في رابع أيام الامتحانات

تقديم الخدمة العلاجية
سارة سعودى - فاتن خديوي
dostor.org/2670200

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد أنه تم إسعاف 33 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل ٥ حالات للمستشفيات لتلقي العلاج وتم خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية فيما لاتزال حالة واحدة بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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