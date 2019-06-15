السيسي يفتتح مصنع كيما 2 ومحلج الفيوم المطور عبر الفيديو كونفرنس

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن الميعاد النهائي لافتتاح مشروعاتها الجديدة وهي مصنع كيما 2 ومحلج الفيوم الجديد.



وقال وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سيتم افتتاح مصنع الأسمدة الجديد بتكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه يوم 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى افتتاح أول محلج مطور ضمن خطة تطوير قطاع المحالج التي تتبنها وتعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام وهو محلج الفيوم.



وأشار الوزير، إلى أن الافتتاح الخاص بالمشروعات الجديدة في قطاع الأعمال سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الفيديو كونفرنس، نظرًا لوجود أكثر من مشروع ستفتتحه الدولة مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو.



وتبلغ مساحة مصنع كيما 2 150 ألف م2، بما يوازى 40 فدانًا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا بتكلفة استثماراته نحو 11.6 مليار جنيه.



ويبلغ حجم الإنتاج الأمونيا نحو 1200 طن منها يوميًا، بجانب إنتاج 1575 طنًا من سماد اليوريا يوميًا بإجمالي 570 ألف طن سنويًا.



بينما أبرز المكاسب هو توفير الأسمدة للسوق المحلي، فضلًا عن فتح مجالات تصدير الأسمدة إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.



وتم تجهيز المصنع ليعمل وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث أنه لن ينتج عنه أي انبعاثات وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال الذين سيعملون به، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية التي توفر فرص عمل بمقدار 3700 وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.



بينما يعد محلج الفيوم المطور أول المحالج الخاصة بحلج القطن التي تدخل ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج التي تلقى دعمًا سياسيًا على أعلي مستوى.