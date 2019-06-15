القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 05:15 م

السيسي يفتتح مصنع كيما 2 ومحلج الفيوم المطور عبر الفيديو كونفرنس

السيسي يفتتح مصنع
أسامة الشندويلي
dostor.org/2670103

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن الميعاد النهائي لافتتاح مشروعاتها الجديدة وهي مصنع كيما 2 ومحلج الفيوم الجديد.

وقال وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سيتم افتتاح مصنع الأسمدة الجديد بتكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه يوم 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى افتتاح أول محلج مطور ضمن خطة تطوير قطاع المحالج التي تتبنها وتعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام وهو محلج الفيوم.

وأشار الوزير، إلى أن الافتتاح الخاص بالمشروعات الجديدة في قطاع الأعمال سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الفيديو كونفرنس، نظرًا لوجود أكثر من مشروع ستفتتحه الدولة مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو.

وتبلغ مساحة مصنع كيما 2 150 ألف م2، بما يوازى 40 فدانًا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا بتكلفة استثماراته نحو 11.6 مليار جنيه.

ويبلغ حجم الإنتاج الأمونيا نحو 1200 طن منها يوميًا، بجانب إنتاج 1575 طنًا من سماد اليوريا يوميًا بإجمالي 570 ألف طن سنويًا.

بينما أبرز المكاسب هو توفير الأسمدة للسوق المحلي، فضلًا عن فتح مجالات تصدير الأسمدة إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

وتم تجهيز المصنع ليعمل وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث أنه لن ينتج عنه أي انبعاثات وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال الذين سيعملون به، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية التي توفر فرص عمل بمقدار 3700 وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

بينما يعد محلج الفيوم المطور أول المحالج الخاصة بحلج القطن التي تدخل ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج التي تلقى دعمًا سياسيًا على أعلي مستوى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ يومين

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

خاص.. الكهرباء: إنشاء 4 محطات محولات في صعيد مصر بـ 2.1 مليار جنيه

ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت

النائب العام السوداني المكلف: البشير سيحاكم بعد أسبوع

رئيس قبرص: تركيا انتهكت القانون في نزاع على الغاز الطبيعي

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

روميرو يحدد هدف باراجواي في كوبا أمريكا

5 أحلام تنتظر محمد صلاح في عامه الجديد

اتحاد اليد يوضح أسباب عدم مشاركة المنتخب ببطولة إفريقيا الشاطئية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

الرئيس نيوز

14 إجراء من "الصحة" لتأمين كأس الأمم الإفريقية

الصحة تعلن: السرنجات الآمنة تدخل الخدمة العام المقبل

تفاصيل طرح وحدات وشاليهات وفيلات في العلمين الجديدة

قرارات جدلية بين سوريا والأردن تؤثر على اقتصاد البلدين

النائب العام السوداني: البشير إلى المحاكمة الأسبوع المقبل

كشكول

التعليم تنهي أزمة نادي" ليفربول" في كنترولات تصحيح الثانوية العامة

التعليم تثبت تدليس الطالبة التي أدعت تبديل كراسة إجابة "العربي"

الجامعة البريطانية تشهد ختام مهرجان "تري كور" وتكرم لبلبة ومصطفى خاطر

"خليل" يشيد بطلاب الثانوية: أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر

جامعة المنيا تُشارك بالمؤتمر الدولي السادس لـ"ضمان جودة التعليم"

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

من قلب النجع.. "القراقرى" الذي أطاح الزمن بغرابيله

الفئران

منوعات

كائنات حية في الجسم تلتهم العقاقير وتوقف فاعليتها

بدء أعمال البناء في سد مثير للجدل بمحمية تنزانية

بيتزا "مجانية" للممتنعين عن استخدام هواتفهم

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎