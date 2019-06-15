روميرو يحدد هدف باراجواي في كوبا أمريكا

أكد لاعب الوسط الباراجوائي أوسكار روميرو، أن الأولوية بالنسبة لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019 هي تعزيز قدرات الفريق من أجل الوصول في أفضل صورة ممكنة لتصفيات مونديال قطر 2022.



وعن التحديات التي تواجه منتخب باراجواي الذي يقوده الأرجنتيني إدواردو بيريزو، قال لاعب شنغهاي شينهوا إن "الهدف هو الوصول إلى تصفيات المونديال في أفضل صورة ممكنة".



وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة باراجواي أمام قطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في كوبا أمريكا، أوضح روميرو أن "المدرب تولى منصبه منذ وقت قليل، لكن هذه البطولة ستكون تجربة أساسية لاستخلاص نتائج".



وأكد أيضًا أن العديد من اللاعبين الذين استدعاهم بيريزو لكوبا أمريكا من الناشئين، لأن الأولوية لباراجواي هي التصفيات والتأهل لمونديال قطر 2022 بعدما عجزت عن اللحاق بالبطولة في البرازيل 2014 وروسيا 2018.



ومع ذلك، أوضح أنه رغم أن الأولوية لتصفيات المونديال، بجانب صعوبة المجموعة التي تنافس باراجواي ضمنها في كوبا أمريكا (مع الأرجنتين وكولومبيا إلى جانب قطر)، لا يمكن استبعاد وصول الفريق لمراحل متقدمة بالبطولة القارية.



وعن قطر أكد لاعب الوسط أن كل المنتخبات أصبحت قوية حاليا لذلك علينا الاستعداد بشكل مضاعف لمواجهة الجميع.