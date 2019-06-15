5 أحلام تنتظر محمد صلاح في عامه الجديد

يحتفل اليوم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، وبطل دوري أبطال أوروبا بعيد ميلاده.





وأكمل محمد صلاح اليوم عامه الـ27، واحتفل بمولده في معسكر المنتخب الوطني ببرج العرب استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.



