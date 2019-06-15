مدرب أوغندا: مستعدون لمواجهة منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا

أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا الأول لكرة القدم، استعداد منتخب "الرافعات" لمواجهة نظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال من الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.



وقال المدرب الفرنسي- حسبما نقل الموقع الرسمي للبطولة الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت- إن "المواجهات مع منتخب مصر يكون لها طابع خاص.. وفي آخر نسخة من بطولة أمم إفريقيا تواجهنا وفازوا بهدف نظيف، وكذلك لعبنا أمامهم بكمبالا في تصفيات كأس العالم الماضية وانتصرنا بهدف نظيف.. ودائمًا ما تشهد مباريات المنتخبين منافسة قوية، ما يعني أنه قد تكون لدينا فرصة".



وأضاف ديسابر، "أنها ميزة لمنتخب مصر اللعب على أرضه وأن يحظى بكل الدعم الجماهيري، وذلك سيصعب علينا الأمور شيئا ما، لكننا مستعدون لذلك التحدي"، موضحًا أن هدف المنتخب الأوغندي في الأساس هو تخطي دور المجموعات، ومن ثم النظر إلى باقي مشوار البطولة.



وتابع: "هذه قرعة صعبة بالنسبة لنا، لكن نحتاج للتأقلم على الموقف الموجود أمامنا بسرعة والتخطيط لما هو مقبل.. منتخبنا يمتلك الجودة وسنقدم 100% من مجهودنا لتحقيق النتائج الجيدة".



وأكد الاستفادة الكبيرة من المعسكر الذي أقامه منتخب أوغندا في بلجيكا لمدة ثلاثة أسابيع قبل التوجه إلى مصر، لافتا إلى أنه ستكون هناك خطة لمواجهة كل خصم بالمجموعة.



يخوض المنتخب الأوغندي مباراة ودية مساء اليوم أمام كوت ديفوار تحضيرًا للنهائيات الإفريقية التي سيبدأ منتخب "الرافعات" مشواره بها السبت المقبل، أمام الكونغو الديمقراطية، ثم يواجه زيمبابوي بعد ذلك بأربعة أيام قبل مواجهة منتخب "الفراعنة" صاحب الأرض والجمهور في 30 يونيو.