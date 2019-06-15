وزير الصناعة الياباني: نخطط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أعلن وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، أن حكومة بلاده تخطط لمنع تجار البيع بالتجزئة من إعطاء الأكياس البلاستيكية مجانا بداية من شهر أبريل للعام المقبل، وذلك في مسعى لمعالجة تلوث المحيطات الناجم عن مخلفات البلاستيك.



وقال سيكو- خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين الذي انطلق اليوم السبت، في محافظة "ناغانو" بوسط اليابان- إن تلوث المحيطات الناجم عن المخلفات البلاستيكية يعد قضية عالمية تحتاج إلى أن تتم معالجتها من قبل القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن الحكومة اليابانية ستعمل على اتخاذ قرار سريع لتطبيق تدابير فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية بدءًا من أبريل 2020.



وأشار وزير الصناعة الياباني- وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على أن تحدد سريعًا نوع الأكياس البلاستيكية والمواد الخام التي يجب حظرها، وكذلك النظر في اتخاذ تدابير لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



يذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر موعد بدء الحظر منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية استراتيجية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الشهر الماضي.