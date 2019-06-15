كوناتي: لن نختبئ خلف الترشيحات بكأس الأمم

قلل موسى كوناتي، مهاجم منتخب السنغال، من التوقعات التي تضع منتخب بلاده على رأس المرشحين لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، التي سوف تقام في مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليوالمقبل.



وقال كوناتي في تصريحات صحفية: "لم نتمكن من تحقيق لقب كأس الأمم من قبل، لذلك يجب علينا التركيز والقتال في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد في البطولة".



وأضاف: "لن نختبئ خلف الترشيحات والتوقعات حول قدرتنا على تحقيق اللقب الإفريقي، وعلينا بذل أقصى ما لدينا، حتى نعلم إذا كنا بالفعل نقدر على التتويج باللقب من عدمه".



وتابع: "خلال النسخ السابقة من كأس الأمم افتقدنا للخبرة، ولكن الوضع يختلف بالوقت الحالي، حيث اكتسبت العناصر الشابة في الفريق المزيد من النضج الفني والتكتيكي، بشكل يمكننا من فعل الكثير".



ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم الجزائر وكينيا وتنزانيا.



يذكر أن منتخب السنغال جاء في التصنيف الأول في قرعة البطولة، كما يوجد في المركز الـ23 عالميًا، ويعد ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري.