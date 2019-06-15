المحكمة الفيدرالية الأمريكية تستدعي رونالدو

كشفت تقارير إعلامية عن أن القضية التي يتهم فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، باغتصاب الأمريكية كاثرين مايورجا، نقلت إلى المحكمة الفيدرالية.



وذكر موقع "TMZ"، أن مايورغا لجأت إلى المحكمة الفيدرالية بعد أيام قليلة، من إسقاط دعوى الاغتصاب التي رفعتها ضد رونالدو في محكمة بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا.



وأوضح الموقع أن الأمور سارت بسرعة، وقد تلقى رونالدو استدعاء للمثول أمام المحكمة الفيدرالية للاستماع إليه.



وتتهم عارضة الأزياء السابقة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، وتزعم أن "الدون" قدم لها 375 ألف دولار مقابل صمتها، وهو الادعاء الذي ينفيه اللاعب جملة وتفصيلًا، كما ينفي تهمة الاغتصاب.



وكانت شرطة لاس فيغاس قد فتحت في يناير الماضي تحقيقًا رسميًا في قضية اغتصاب رونالدو سيدة أمريكية عام 2009، وأعدت بالفعل طلبًا لأخذ عينة من الحمض النووي للاعب.



وبسبب هذه القضية، لم تتم دعوة يوفنتوس للمشاركة في البطولة الودية التحضيرية للموسم المقبل، التي ستقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.