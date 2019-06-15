رئيس نادي الزمالك: جروس دمر الفريق بدنيًا ونفسيًا

أكد رئيس نادى الزمالك، أنه يتعامل مع مدربين أجانب منذ عام 1992 ولم يواجه مدربًا عنيدًا مثل كريستيان جروس المدرب السابق، مؤكدا أن السويسري دمر الفريق بدنيًا ونفسيًا.



وأضاف منصور في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في نادي الزمالك، قائلا: "كريستيان جروس المدرب السابق، لا فضل له في أي بطولة ولولا تدخله شخصيًا لحدث ما لا يحمد عقباه، مدلالًا على ذلك بحديثه مع اللاعبين الدائم في نهائي الكونفيدرالية".



وطلب منصور ممن وصفهم بـ"المرتشين" أن يبتعدوا عن النادي؛ لأنهم ليسوا زملكاوية، مؤكدًا أنه يركز فقط على حصد البطولات في كل الألعاب.



وأضاف منصور أن الأولتراس كان يريد إفساد النهائي الإفريقي، ولكنه تصدى لهم وسيظل يتصدى لهم لأنهم جماعة إرهابية محظورة.