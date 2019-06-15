روسيا تنتهي من اختبار واحدة من أحدث منظوماتها الصاروخية

انتهت روسيا من اختبار منظومة Sosna الصاروخية، المصممة لتصبح واحدة من أفضل المنظومات الصاروخية الموجهة قصيرة المدى.



وصممت هذه المنظومة لتحمل على عربة مجنزرة، معدلة عن عربات نقل القوات البرية الروسية "بي إم بي-3"، وبإمكان صواريخها السريعة التعامل مع مختلف الأهداف الثابتة والمتحركة، بما فيها الأهداف الجوية كالطائرات من دون طيار، والمروحيات والمقاتلات وحتى الصواريخ المجنحة، وكذلك الأهداف الأرضية كمرابض نيران العدو والمدرعات والدبابات.



وتصيب صواريخ هذه المنظومة أهدافها على ارتفاعات تصل إلى 5 كلم، وعلى مسافات تصل إلى 10 كلم، كما يمكنها إصابة الأهداف والصواريخ على ارتفاعات منخفضة جدًا، وذلك بفضل منظومتها الرادارية المتطورة، ومنظومات التصويب التي تعتمد على تقنيات التوجيه البصرية والليزرية ومنظومات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.



ومن المنتظر أن تستعرض روسيا هذه المنظومات في معرض "منتدى الجيش-2019" الذي سيعقد في نهاية يوليو المقبل.



كما يفترض أن تطور نماذج خاصة منها، لتنقل بالسيارات العسكرية، كسيارة "تيجر" الروسية، ونسخا مخصصة للزوارق والسفن الحربية.